محافظ الإسماعيلية يستعرض محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية للمحافظة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

ترأس اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، جلسة الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان، والتى عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، ونشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالاسماعيلية، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز انجازات الربع السنوى الأخير من الخطة السكانية السنوية لمحافظة الإسماعيلية لعام 2018 / 2019، ومحاور الخطة التنفيذية 2019، والتى تتوافق مع الطبيعة الديموجرافية للمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لا تدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، باعتبار أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التى تعوق حركة التنمية الشاملة، وتلتهم كافة محاور التنمية الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

كما تناول الاجتماع، عرض ملخص لمبادرة المجلس القومى للسكان للحد من المشكلة السكانية، وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، مجددًا على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات، ومدرسات فصول محو الأمية فى مناهضة ختان الأناث، وتعديل خطة الأيام السكانية بالقرى.

وخلال الاجتماع، أشاد "عثمان"، بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان، ومواجهة الزيادة السكانية، كما أشاد بما تم تحققيه فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة، خلال العامين الماضيين وارتفاع مستوى الوعى لدى مواطنى المحافظة وتوابعها، بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى.

وتناول الاجتماع، استعراض ومناقشة الخطة الاستراتجية للسكان، وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمحافظة، كما تناول استعراض جهود لجنة حماية الأسرة والطفل بالمحافظة خلال تلك الفترة.

وخلال الاجتماع، استعرضت نشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة الإسماعيلية، المؤشرات السكانية طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومعدلات النمو السكانى والمؤشرات الديموجرافية للمحافظة ومؤشرات الإحصاءات الحيوية، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الحملة القومية لتنظيم الأسرة، خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.