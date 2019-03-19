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محافظ أسيوط: انتهاء أعمال الرصف بقرى مركز أبوتيج بـ11 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:24 م
محافظ أسيوط: انتهاء أعمال الرصف بقرى مركز أبوتيج بـ11 مليون جنيه جانب من اعمال الرصف
أسيوط-هيثم البدري
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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ على ضرورة الإنتهاء من الخطة الاستثمارية بكافة القطاعات وبمراكز وقرى المحافظة في المواعيد المحددة لها موضحاً إنه جاري استكمال خطة رصف الطرق والشوارع المدرجة في الخطة الإستثمارية الحالية 2018/2019 ؛ وذلك في إطار تنفيذ المحافظة لمخطط شامل لرفع كفاءة الطرق وتحقيق التنمية المستدامة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ طلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة بها ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الإنتهاء من الجزء المخصص لأعمال الرصف من الخطة الإستثمارية بقرى مركز أبوتيج والتي يبلغ إجمالي الرصف بها حوالي 11.927مليون جنيه لافتاً إلى إدراج طرق وشوارع ضمن الخطط الإستثمارية القادمة تباعًا أو محاولة توفير اعتمادات مالية التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين.
 
وأضاف أسامة محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة إنه يتم التنسيق مع مسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها للتأكد من عدم وجود أعمال لهم خلال تلك الفترة قبل البدء في أعمال الرصف مشيراً إلى استكمال أعمال الرصف بباقي المراكز والقرى طبقًا للخطة والموازنة المحددة هذا العام على أن يتم الإنتهاء منها في المواعيد المقررة وحسب الإعتمادة المالية المخصصة لكل مركز ومدينة حيث يأتي ذلك بالتزامن مع خطط الرصف للعديد من الطرق بنطاق كافة المراكز والقرى بناءاً على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ وذلك لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.
 
جانب من اعمال الرصف (1)
جانب من اعمال الرصف (1)

جانب من اعمال الرصف (2)
جانب من اعمال الرصف (2)

جانب من اعمال الرصف (3)
جانب من اعمال الرصف (3)

جانب من اعمال الرصف (4)
جانب من اعمال الرصف (4)

جانب من اعمال الرصف (5)
جانب من اعمال الرصف (5)

جانب من اعمال الرصف (6)
جانب من اعمال الرصف (6)

جانب من اعمال الرصف (7)
جانب من اعمال الرصف (7)

جانب من اعمال الرصف (8)
جانب من اعمال الرصف (8)

 


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