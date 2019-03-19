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مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 97 درجة دكتوراه

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:29 ص
مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 97 درجة دكتوراه الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن موافقة مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على منح 97 درجة دكتوراه بمختلف كليات الجامعة.
 
وقال الدكتور أحمد المنشاوي، أن الدرجات قد تضمنت 21 درجة لكلية الطب، و14 درجة لكلية الزراعة، و13 درجة لكلية الاداب، و10 درجات لكلٍ من كلية التمريض وكلية التربية بأسيوط، و5 درجات لكلٍ من كلية الحقوق وكلية التربية النوعية، و4 درجات لكلٍ من معهد جنوب مصر للأورام وكلية العلوم، و3 درجات لكلٍ من كلية الخدمة الاجتماعية ومعهد دراسات وبحوث السكر، ودرجتان لكلٍ من كليات الصيدلة والطب البيطري والهندسة والتجارة، ودرجة واحدة لكلٍ من كلية الحاسبات والمعلومات وكلية التربية الرياضية بالجامعة.
 
كما أشار الدكتور المنشاوي، إلى أن 7 من درجات الدكتوراة التي وافق مجلس جامعة أسيوط على منحها كانت لطلاب وافدين إلى مختلف كليات الجامعة، وذلك بواقع 5 درجات لطلاب من دولة اليمن، ودرجة واحدة لطالب من دولة الكويت، وأخرى لطالب من دولة باكستان.
 
 

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