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مجلة نور للأطفال تحتفل بعيد الأم فى عددها الجديد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:55 م
مجلة نور للأطفال تحتفل بعيد الأم فى عددها الجديد مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على
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تحتفى مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بعيد الأم فى عددها الجديد، الذى تضمن عدة موضوعات عن الاحتفال بعيد الأم تحتوى على أهم مظاهر وأشكال الاحتفال فى البلدان المختلفة وأفكار للهدايا وطرق صنعها، كما احتوت الموضوعات على فكرة تقديم طبق حلوى لذيذ كنوع من الاحتفال بالأم. 
 
وجاء هذا العدد ليؤكد الحضور القوى والمتميز لهذه المجلة على مستوى مجلات الأطفال فى الوطن العربى، بما تقدمه من وجبة منوعة من القصص ومختلف الأشكال الصحفية بأقلام نخبة من الكُتاب اللامعين، ورسوم عدد كبير من أشهر رسامى الأطفال فى العالم العربى.     
 
 وضم عدد مارس حلقات جديدة من سلاسل القصص المصورة: "نور فى قرية الطيبين"، "طاقة نور"، "عائلة قمر"، "ثمن الحرية"، "أبو سريع للنقل السريع"، "زيو"، "البيئة نعمة"، "ميزو". وقصة "عودة الشبح"، و" قصيدة "أحب الأرض"، بجانب القصص السردية: "مذكرات طفل يحب مصر"، "لغتنا العربية"، وقصيدة "أحب الأرض". مع الأبواب الثابتة المنوعة: "كلام بنات"، "سلة الأبواب"، "خطوط نور الجوية"، "حكاية أثر"، "من القصص القرآني"، "حبيبي يا رسول الله"، "ازرع بنفسك"، "رحلات في البراري المصرية"، "أجمل ما قرأت"، "أفلام لا تنسى"، "عربة إسعاف"، "بالميزان". وأبواب التسلية والألغاز: "الحل في الصندوق"، "فكر معانا"، "ارسم ولون معي".       
 
 واستطاعت مجلة "نور" أن تبرهن – عبر عمرها القصير- أن مجلات الأطفال الورقية ذات المحتوى المفيد ما تزال تلقى قبولاً وإقبالاً من الصغار، وتجد لنفسها صدى عميق في وجدانهم، متى تمكن محرروها من تقديمها في ثوب أنيق وببراعة تمزج المعلومة بالابتسامة. 
 
 

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