مبيعات إسرائيل من الرقائق للصين تقفز مع توسع إنتل

(رويترز)

قفزت صادرات إسرائيل من رقائق الكمبيوتر إلى الصين العام الماضى مع تزايد شراء الشركات الصينية لأشباه الموصلات المصنعة فى مصنع إنتل فى كريات جات.

وقال مسئول بمعهد التصدير الإسرائيلى لرويترز، أن بيانات جديدة أظهرت أن صادرات أشباه الموصلات إلى الصين قفزت 80% العام الماضى إلى 206 مليارات دولار وقال مصدر بصناعة أشباه الموصلات لرويترز أن إنتل إسرائيل لا تقل حصتها عن 80% من تلك المبيعات.

وقال المعهد، وهو هيئة تابعة للحكومة، أن البيانات ستسر الحكومة الإسرائيلية مع سعيها لتعميق الروابط مع الصين ولأن أشباه الموصلات بلغت حصتها 3.9 مليار دولار من إجمالى صادرات البضائع فى 2018.

وبدأ البلدان التفاوض على صفقة تجارية ومن المتوقع أن تستأثر التكنولوجيا بجزء كبير من المحادثات. وتفيد الإحصاءات أن إجمالى صادرات البضائع الإسرائيلية للصين، باستثناء الألماس، ارتفع 50% إلى 4.7 مليار دولار.

وأعلنت إنتل استثمارا بخمسة مليارات دولار لتوسيع طاقة مصنعها فى كريات جات بجنوب إسرائيل فى 2017، والذى يصنع بعضا من أصغر وأسرع الرقائق فى العالم.

والصين الآن هى ثانى أكبر سوق صادرات للبضائع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، إذ تخطت بريطانيا العام الماضي.

وتوجه إسرائيل اقتصادها صوب آسيا فى السنوات القليلة الأخيرة نظرا لما تعتبرها سياسة غير ودية تجاهها من جانب بعض الدول الأوروبية فضلا عن النمو السريع للأسواق الآسيوية.