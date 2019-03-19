لافروف: روسيا تعارض أى تدخل خارجى فى الشئون الجزائرية

موسكو(أ.ش.أ)

شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على معارضة بلاده لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية الجزائرية، مشيرا إلى أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع فى الجزائر.

وقال لافروف،خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، فى موسكو:" نحن نتابع تطورات الأوضاع فى الجزائر باهتمام، ونحن ضد أى تدخل خارجى فى الجزائر".

وأضاف " أن الشعب الجزائرى هو من يقرر مصيره بناء على الدستور".

من جهته قال لعمامرة فى المؤتمر الصحفى:"إن الجزائر وروسيا يعملان ضمن ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية، وكلا البلدين يقفان ضد التدخل الخارجي".

وأضاف:" لقد أنجزنا الكثير فى مجال الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وأمامنا مشاريع كثيرة هامة لتعزير العلاقات بين البلدين".