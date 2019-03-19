video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تستفيد مصر من برنامج تعميق صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا؟

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:00 ص
كيف تستفيد مصر من برنامج تعميق صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا؟ مصنع سيارات - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

أعلنت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، عن دراستها لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال صناعة السيارات مع دولة جنوب أفريقيا، وذلك خلال زيارة وفد من الشركات أعضاء الاتحاد لدولتى جنوب أفريقيا وزامبيا تجرى حاليا، فما هى أسباب هذا التوجه؟ وكيف تستفيد الصناعة المصرية من صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا؟

تعد دولة جنوب أفريقيا من أهم الدول الرائدة فى صناعة السيارات بالقارة السمراء، حيث انتهجت مسارا عملت خلاله على جذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع لديها، بغرض التصدير والاستهلاك المحلى، ويزيد حجم صناعتها عن نصف مليون سيارة سنويا.

بدأت جنوب أفريقيا برنامج توطين صناعة السيارات لديها منذ عام 1995، ومنذ ذلك الوقت قدمت العديد من الحوافز لجذب الشركات العالمية للتصنيع لديها، ووضعت جنوب أفريقيا خطة تعتمد على تعميق التصنيع المحلى، وبلغت صادراتها عام 2004 حوالى 110 ألف سيارة، ويتخطى حجم صناعة السيارات حاليا أكثر من 600 ألف سيارة سنويا.

واعتمدت خطة صناعة السيارات بجنوب أفريقيا على مراحل بهدف تعميق التصنيع المحلى، ومنحت تخفيضات ضريبية للمصنعين على زيادة نسبة المكونات المحلية، ويتم صناعة محركات السيارات بمصانع جنوب أفريقيا، وكانت البداية بالتجميع وصولا إلى تطبيق معايير صارمة فى الالتزام بنسبة المكون المحلى.

وطبقا لبرنامج إنتاج السيارات وتطويره الذى بدأ تنفيذه فى يناير 2013، من المستهدف تحفيز التوسع فى الإنتاج المحلى إلى 1.2 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020 وزيادة المكون المحلى.

حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية الأسبق ورئيس إحدى الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، قال لـ”اليوم السابع”، أن جنوب أفريقيا لديها برنامج تصنيعى جيد جدا يعتمد على تعميق المكون المحلى، ويتم مراجعة البرنامج لتطويره كل 5 سنوات، فى حين أن مصر لم تراجع الحوافز المقدمة لصناعة السيارات منذ عام 1981.

وأكد عبد العزيز أن ناصعة السيارات بالأساس هى صناعة مكونات، مشيرا إلى تطبيق حوافز مرتفعة لزيادة نسبة المكون المحلى، كما أن لديها أيضا اتفاقية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبى يتم من خلالها بيع السيارات ذات المنشأ الأوروبى بأسعار تفضيلية تقل بنسبة 5% عن المناشئ الأخرى، وليس بسعر زيرو جمارك كما هو الحال فى مصر، مما قلل استفادة المستهلك نتيجة الاحتكار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الصناعات يدرس توقيع مذكرة تفاهم بمجال صناعة السيارات مع جنوب أفريقيا

السيسى يؤكد لرئيس "بى إم دبليو" سعى مصر لتطوير نشاطها بـ"صناعة السيارات"

اخبار الاقتصاد

صناعة السيارات

جنوب افريقيا

مكون محلى

تعميق تصنيع




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة