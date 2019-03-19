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كوريا الشمالية تلتمس تخفيف العقوبات وأمريكا تتمسك بنزع السلاح النووى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:56 م
كوريا الشمالية تلتمس تخفيف العقوبات وأمريكا تتمسك بنزع السلاح النووى ترامب وكيم
رويترز
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قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنه "لم يعد هناك ما يبرر" استمرار كامل العقوبات المفروضة عليها فى ظل وقف تجاربها النووية والصاروخية خلال الـ15 شهرا الماضية.

وقال الدبلوماسى الكورى الشمالى يو يونج شول ردا على كلمة لمسؤولة أمريكية كبيرة فى مجال الحد من التسلح خلال مؤتمر برعاية الأمم المتحدة لنزع السلاح إنه ينبغى التعامل مع القضايا بين البلدين واحدة تلو أخرى من أجل بناء الثقة.

وقال يو إن الولايات المتحدة "خرجت بحجة منافية للعقل بأن تخفيف العقوبات مستحيل قبل نزع السلاح النووى" وذلك خلال قمة هانوى الشهر الماضى بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكانت يليم بوبليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للحد من التسلح قالت فى وقت سابق اليوم إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية لكوريا الشمالية هو التخلى عن كافة أسلحتها للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.

وحثت بوبليت الدول على وقف أى تعاون فى مجال السلاح أو المجال العسكرى مع كوريا الشمالية. وقالت "أنتم تنتهكون قرارات مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة التى تحظر بوضوح مثل هذا التعامل".

 

 

 


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