video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تمدد مهام عسكرييها فى العراق وأوكرانيا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:24 ص
كندا تمدد مهام عسكرييها فى العراق وأوكرانيا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزيرا الدفاع والخارجية الكنديان تمديد مهام البعثتين العسكريتين التدريبيتين الكنديتين فى كل من العراق وأوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الخارجية كريستيا فريلبد ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، لقد :"حققنا تقدما كبيرا ومستديما لكننا ندرك الحاجة لمزيد من العمل. الآن يجب أن نضمن ألا يستطيع داعش إعادة بناء (قدراته) وتهديد أمن العراق".
وستحتفظ كندا - حتى مارس 2021 - بـ250 عنصرا من القوات الخاصة فى العراق، مهمتهم تدريب القوات الأمنية المحلية وتقديم النصح إليها، كما ستحتفظ بعدة مروحيات هجومية تشارك فى الائتلاف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
وعند الاقتضاء يمكن زيادة عديد القوات الكندية فى العراق إلى 850 عسكريا سيساهمون أيضا فى مساعدة كل من الأردن ولبنان على تعزيز قدراتهما الأمنية، بحسب مسؤولين كنديين.
وفى أوكرانيا، سيواصل نحو 200 جندى كندى توفير الأسلحة والهندسة العسكرية والأمور اللوجستية والتدريبات الطبية حتى نهاية مارس 2022. يذكر أن كندا قامت بتدريب نحو 11 ألف جندى أوكرانى منذ عام 2015 - حسب القناة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقالة رابعة فى صفوف حكومة كندا على خلفية فضيحة "أس أن سى - لافالان"

على خلفية هجوم نيوزيلندا.. كندا تعزز إجراءات الأمن حول المساجد

كندا

العراق

أوكرانيا

هارجيت ساجان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة