كندا تمدد مهام عسكرييها فى العراق وأوكرانيا

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أعلن وزيرا الدفاع والخارجية الكنديان تمديد مهام البعثتين العسكريتين التدريبيتين الكنديتين فى كل من العراق وأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الخارجية كريستيا فريلبد ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، لقد :"حققنا تقدما كبيرا ومستديما لكننا ندرك الحاجة لمزيد من العمل. الآن يجب أن نضمن ألا يستطيع داعش إعادة بناء (قدراته) وتهديد أمن العراق".

وستحتفظ كندا - حتى مارس 2021 - بـ250 عنصرا من القوات الخاصة فى العراق، مهمتهم تدريب القوات الأمنية المحلية وتقديم النصح إليها، كما ستحتفظ بعدة مروحيات هجومية تشارك فى الائتلاف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وعند الاقتضاء يمكن زيادة عديد القوات الكندية فى العراق إلى 850 عسكريا سيساهمون أيضا فى مساعدة كل من الأردن ولبنان على تعزيز قدراتهما الأمنية، بحسب مسؤولين كنديين.

وفى أوكرانيا، سيواصل نحو 200 جندى كندى توفير الأسلحة والهندسة العسكرية والأمور اللوجستية والتدريبات الطبية حتى نهاية مارس 2022. يذكر أن كندا قامت بتدريب نحو 11 ألف جندى أوكرانى منذ عام 2015 - حسب القناة.