كريم حسن شحاتة: اشتغلت بالإعلام بسبب والدى وواجهت مشكلة المقارنات

قال الإعلامى كريم حسن شحاتة، إنه فى بداية عمله بالإعلام واجه مشكلة إنه ابن حسن شحاته، المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، قائلا: "تعرضت لمقارنات وكل مكان يقولوه أنى ابن حسن شحاتة".

وأضاف شحاتة، خلال احتفالية تخرج طلاب كلية الإعلام، جامعة النهضة، التى أقيمت اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى: "اعترف إنى اشتغلت بالإعلام بسبب والدى، رغم عدم تدخله، ولكن كونه مدرب المنتخب واتعجنت فى الكورة منذ كان عمرى أربع سنوات، ولكنى ذاكرت وحفرت بالصخر علشان أفهم فى الإعلام والكورة".

وتابع كريم حسن شحاتة: "تربيت فى بيت كروى وعاصرت والدى وهو لاعب وسافرت مع والدى كل دول الخليج وهو مدرب "واتعجنت فى الكورة وانا فى اربع سنين ولعبت كره لغاية 28 سنة عندما أصبت بالرباط الصليبي"

وردا على توقعات مباراة الأهلى والزمالك القادمة، المقرر لها يوم 30 مارس الجارى، قال كريم حسن شحاتة: "أنا زملكاوى ولكن كلا الفريقين متميزان، والمباراة القادمة هى اللى هتحدد مصير الدورى وكلا الفريقين متميز وأدائهم جيد".