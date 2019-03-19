video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كريم حسن شحاتة: اشتغلت بالإعلام بسبب والدى وواجهت مشكلة المقارنات

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:48 م
كريم حسن شحاتة: اشتغلت بالإعلام بسبب والدى وواجهت مشكلة المقارنات الإعلامي كريم حسن شحاتة
وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال الإعلامى كريم حسن شحاتة، إنه فى بداية عمله بالإعلام واجه مشكلة إنه ابن حسن شحاته، المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، قائلا: "تعرضت لمقارنات وكل مكان يقولوه أنى ابن حسن شحاتة".

 

وأضاف شحاتة، خلال احتفالية تخرج طلاب كلية الإعلام، جامعة النهضة، التى أقيمت اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى: "اعترف إنى اشتغلت بالإعلام بسبب والدى، رغم عدم تدخله، ولكن كونه مدرب المنتخب واتعجنت فى الكورة منذ كان عمرى أربع سنوات، ولكنى ذاكرت وحفرت بالصخر علشان أفهم فى الإعلام والكورة".

 

وتابع كريم حسن شحاتة: "تربيت فى بيت كروى وعاصرت والدى وهو لاعب وسافرت مع والدى كل دول الخليج وهو مدرب "واتعجنت فى الكورة وانا فى اربع سنين ولعبت كره لغاية 28 سنة عندما أصبت بالرباط الصليبي"

 

وردا على توقعات مباراة الأهلى والزمالك القادمة، المقرر لها يوم 30 مارس الجارى، قال كريم حسن شحاتة: "أنا زملكاوى ولكن كلا الفريقين متميزان، والمباراة القادمة هى اللى هتحدد مصير الدورى وكلا الفريقين متميز وأدائهم جيد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كريم حسن شحاتة: المنتخب خسر بأخطاء دفاعية ساذجة

ننشر خطاب تظلمات الجبلاية برفع الإيقاف عن كريم حسن شحاتة

كريم حسن شحاتة

حسن شحاتة

جامعة النهضة




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة