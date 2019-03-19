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قوات مدعومة من أمريكا تقبض على مشتبه بهم فى قتل أمريكيين بسوريا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:23 م
قوات مدعومة من أمريكا تقبض على مشتبه بهم فى قتل أمريكيين بسوريا داعش
رويترز
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قال مسؤولون أمريكيون إن قوات مدعومة من الولايات المتحدة ألقت القبض على مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابى على صلة بتفجير انتحارى فى يناير فى سوريا قُتل فيه 4 أمريكيين مما يوفر خيوطا ملموسة لواشنطن فيما يتعلق بأعنف هجوم حتى الآن على عسكريين أمريكيين فى سوريا.

وقتل التفجير جوناثان فارمر من الكتيبة الثانية وشانون كنت المتخصصة بفك التشفير فى البحرية الأمريكية وسكوت ويرتز من وكالة المخابرات الدفاعية. كما أسفر التفجير عن مقتل غدير طاهر الحاصلة على الجنسية الأمريكية وهى مترجمة مدنية لدى متعاقد أمريكى.

وقال أحد المسؤولين لرويترز إن عدد المحتجزين أقل من 10. وقال مسؤول ثان إن اعتقالات سابقة جرت فى فبراير دون أن يكشف عن عدد المعتقلين. ولم ترد من قبل أنباء عن هذه الاعتقالات.

وقال المسؤول الثانى طالبا عدم الكشف عن هويته "الاعتقالات السابقة وفرت بعض الخيوط والفرص التى نواصل العمل على تتبعها". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف "التحقيق مستمر وكذلك جهود تقديم كل هؤلاء الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم للعدالة".

 

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