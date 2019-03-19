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قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 23 مليون جنيه لمقاول بالإسماعيلية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:29 م
قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 23 مليون جنيه لمقاول بالإسماعيلية المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم
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تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تجنيب الخزانة العامة للدولة من دفع مبلغ 23 مليونا و857 ألفا و578 جنيها، بعد حصولها على 4 أحكام قضائية لصالح محافظة الإسماعيلية ضد أحد المقاولين المتعاملين مع المحافظة.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، فى بيان له اليوم، أن أحد المقاولين المتعاملين مع محافظة الأسماعيلية أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ضد المحافظ وآخرين بصفاتهم أرقام 3307 و3308 و3309 و3683 لسنة 19ق، والتى طالب فيها بقبول الدعاوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعين عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 23 مليونا و857 ألفا و578 جنيها.

وتضمنت أسباب الدعاوى أنه تم إبرام عقد مقاولة بينه وبين الجهة الإدارية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة لإنشاء عدد 7 عمارات سكنية بمناطق "بنفيشة" و"عين غصين" و"الضبعة"، ضمن مشروع مبارك القومي للإسكان بالإسماعيلية، وأنه لم يحصل على حقوقه المادية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات دفاع والمستندات التى تثبت عدم أحقية المقاول فى المبلغ المطلوب وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية أحكامها في الدعاوى أرقام 3307 و3308 و3309 لسنة 19ق بجلسة 15 ديسمبر 2018، والدعوى رقم 3683 لسنة 19ق، بجلسة 16 فبراير 2019، برفض الدعاوى والتي ترتب عليها جميعاً تجنيب الخزانة العامة للدولة من دفع مبلغ 23 مليونا و857 ألفا و578 جنيها.

ويأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على أداء الدور المنوط بها في الحفاظ على الحق والمال العام وفقاً للدستور والقانون.

 

 

 


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