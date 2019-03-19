قرعة الحج السياحى 27 مارس.. ورد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بعد شهر

كتبت آمال رسلان

تعمل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة على إنهاء إجراءات القرعة العلنية للحج السياحى للعام 1440هـ، والتى ستجرى فى 27 مارس الجارى، لاختيار 36 ألف شخص لأداء الفريضة، وبعد الإعلان عن الفائزين يبدأ من لم يحالفهم الحظ استرداد مبالغ جدية الحجز التى تم دفعها خلال التقديم بعد 30 يوما.

وقال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة إن ضوابط الحج لهذا الموسم والتى أقرتها وزارة السياحة تؤكد على إمكانية استرداد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفه الفوز بالقرعة، بعد شهر من تاريخ إعلان النتيجة، مشيرًا أنه سوف يتم فتح باب الكيانات بين الشركات لجميع المستويات معًا من 28 مارس الحالى حتى يوم 4 إبريل المقبل.

وقال الغمرى، إن ضوابط الحج السياحى تراعى تحقيق التسهيلات للشركات لخدمة المواطنين، وتوفير البرامج المناسبة لهم، لكافة المستويات والشرائح، والاهتمام بهم، خاصة للمستوى الاقتصادى والبرى حيث يزداد الطلب عليهم من محدودى الدخل.

وأشار إلى أن الضوابط تتضمن قائمة انتظار لكل شركة سياحية، وتشتمل على أسماء الحجاج بالترتيب التنازلى ليتم إجراء القرعة، والاستقرار على الأعداد النهائية لاستكمال العدد المحدد لكل شركة.

وأضاف علاء الغمرى، أن الحج الاقتصادى والبرى يتميزان بأن أسعارهم منخفضة، وذات جودة عالية، وخدمات جيدة، وقد تم تخصيص 24 ألف تأشيرة، أى 70% من تأشيرات الحج السياحى للمستوى الاقتصادى، لافتًا أنه وضعت ضوابط تتضمن خدمات مميزة للحج البرى والاقتصادى طول فترة أداء مشاعر الحج، وإلى عودة الحجاج لأرض الوطن.