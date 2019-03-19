وينص القرار على أن يحل (مصنع المحركات) محل الشركة المدمجة في كافة حقوقها والتزاماتها، وتؤول إليه كافة أصول وممتلكات الشركة المدمجة، وعلى أن ينقل العاملون بالشركة العربية البريطانية للمحركات (ابيكو) إلى (مصنع المحركات) بذات الربط المالى والفئات الوظيفية.