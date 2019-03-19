نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم (1) لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدمج الشركة العربية البريطانية للمحركات (إبيكو) التابعة للهيئة العربية للتصنيع في (مصنع المحركات) بالهيئة العربية للتصنيع.
وينص القرار على أن يحل (مصنع المحركات) محل الشركة المدمجة في كافة حقوقها والتزاماتها، وتؤول إليه كافة أصول وممتلكات الشركة المدمجة، وعلى أن ينقل العاملون بالشركة العربية البريطانية للمحركات (ابيكو) إلى (مصنع المحركات) بذات الربط المالى والفئات الوظيفية.
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