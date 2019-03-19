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فيديو وصور.. انهيار مبنى سكنى فى الهند وأكثر من 90 شخصا تحت الأنقاض

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:41 م
فيديو وصور.. انهيار مبنى سكنى فى الهند وأكثر من 90 شخصا تحت الأنقاض المبنى المنهار فى الهند
كتب محمد تهامى زكى
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كارثة مفجعة راح ضحيتها شخصان ودفن ما يقرب من 90 شخصا تحت الأنقاض، انهار مبنى سكنى مكون من أربعة طوابق بالكامل، ظهر اليوم، الثلاثاء، فى ولاية كلرناتكا جنوب غربى الهند.

 

ووفقا لوسائل إعلام هندية، فإن المبنى مازال تحت الإنشاء، وكان فى مكان الحادث حوالى 150 شخصا منهم عمال البناء، وتم نقل عشرات المصابين إلى المستشفى.

 

 

وتعمل فرق العمل الطبية والأهالى على إسعاف المصابين، فيما تم إحضار آليات ثقيلة لإزالة الركام، أملا بالعثور على ناجين.

 

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