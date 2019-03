فيديو وصور.. انهيار مبنى سكنى فى الهند وأكثر من 90 شخصا تحت الأنقاض

كارثة مفجعة راح ضحيتها شخصان ودفن ما يقرب من 90 شخصا تحت الأنقاض، انهار مبنى سكنى مكون من أربعة طوابق بالكامل، ظهر اليوم، الثلاثاء، فى ولاية كلرناتكا جنوب غربى الهند.

#Dharwad #Dharwadtragedy #Karnataka 1 dead, 40 people trapped, say Police pic.twitter.com/dXLPhJcDhb

ووفقا لوسائل إعلام هندية، فإن المبنى مازال تحت الإنشاء، وكان فى مكان الحادث حوالى 150 شخصا منهم عمال البناء، وتم نقل عشرات المصابين إلى المستشفى.

Under construction building collapse at Dharwad, #Karnataka. One rescued. Rescue operations underway. #DharwadBuildingCollapse pic.twitter.com/cSyj5xmPCi