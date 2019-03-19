video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. ماذا قالت دار الإفتاء عن حكم الوشم للمرأة والرجل

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:34 م
فيديو.. ماذا قالت دار الإفتاء عن حكم الوشم للمرأة والرجل دار الافتاء المصرية - صورة أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الوشم، جاء فى نصه: (ما حكم الوشم للرجال، مع ملاحظة أننى حاولت كثيرا بعمليات إزالة له، لكن ما تزال آثاره باقية؟).
 
 
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( الوشم بإسالة الدماء واستخدام مواد معينة للتلوين حرام شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الواشمة والمستوشمة..." وإذا كان هذا هو الحكم للمرأة فهو أولى للرجل، مع الأخذ فى الاعتبار أن التزين مباح للرجل ولكن بما يناسبه كارتداء ملابس مهندمة.. الخ ).
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر

فيديو.. دار الإفتاء عن حكم فوائد البريد: حلال ويجوز الاستفادة بها

الافتاء

فتوى

حكم الوشم




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة