فريق التدخل السريع فى وزارة التضامن ينقذ مسن طردته أسرته بالشرقية

كتب مدحت وهبة

نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى فى التعامل مع حالة مسن وجد فى ظروف صحية صعبة وقدميه متورمتان ويمشى باستخدام عكاز ومصاب بمرض القلب.

وقد تبين أن اسمه صلاح .ع.ع من الشرقية ويبلغ من العمر 66 عاما كان يعمل فلاحا فى محافظة الشرقية ثم سافر إلى أحد دول الخليج للعمل فيها كعامل زراعى استمر لمدة خمس سنوات ثم عاد لمصر واشترى منزل بالشرقية إلا أنه فوجى بقيام ابنه وزوجته ببيع الأرض والمنزل وطردوه وتركوه فى الشارع.



وقد أبدي رغبته فى الانتقال لأحد دور الرعاية الاجتماعية وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لإيداعه بدار معانا لإنقاذ إنسان بالهرم لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.



التضامن الاجتماعي يتدخل لانقاذ مسن (2)



التضامن الاجتماعي يتدخل لانقاذ مسن (3)



التضامن الاجتماعي يتدخل لانقاذ مسن (4)