غادة والى: المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى لبنك ناصر فى دعم التنمية

كتب مدحت وهبة

صرحت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى للبنك فى وضع اليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التى توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسى باعتبار بنك ناصر بنكا رائدا فى مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة مشيرة إلى أن العام المالى 2018/2019 قد شهد مساهمة البنك بإجمالي 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات حيث ساهم بنك ناصر في تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى "بالاسمرات 1 والمحروسة 3 " كما قدم البنك في مجال دعم الرعاية الصحية 5.6مليون دعما لعدد من المستشفيات و 886 ألف جنيه فى إطار المساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت والى إلى أنه فى إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة قام البنك بتوفير اليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 ألف جنيه كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه أكد دكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر أن البنك انشأ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل على رعاية كافة فئات المجتمع لذلك أوجد نظاماً منفرداً يساهم فى مساعدة هذه الفئات خاصة التى ليس لها معاشاً أو دخلاً ثابتاً حيث تعد المساعدات إحدى الخدمات الأساسية التى يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها فى التغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا فى أحوالها المعيشية وتتعد هذه الفئات لتشمل أسرة المريض والمسجون، الأسرة المعيلة ،الأرملة والايتام ، ذوى الاحتياجات الخاصة، طلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، مشروعات التخرج للطلبة هذا وتقدم المساعدات في كافة فروع البنك البالغ عددها 94 فرع فى كافة محافظات الجمهورية.