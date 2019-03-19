عز الدخيلة تتوقع استمرار نمو الطلب المحلى على الحديد بسبب المشروعات القومية

كتب هانى الحوتى

توقعت شركة عز الدخلية للصلب-الإسكندرية، استمرار نمو الطلب المحلى من قطاع المقاولات المرتبط بالمشروعات القومية تحت التنفيذ، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، مترو الأنفاق، أنفاق قناة السويس، محطات الكهرباء، وغيرها من مشروعات الطرق والكبارى فى جميع أنحاء الجمهورية، كما توقعت استجابة الحكومة لطلب الصناعة الوطنية بفرض رسوم حمائية على الواردات من المنتجات شبه المصنعة "البليت" والمنتجات النهائية من حديد تسليح ومسطحات صلب لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة الأسعار.

وأكدت الشركة، فى تقرير للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار البيع المحلى سوف تتوقف على 3 عوامل رئيسية وهى أسعار الخامات العالمية، التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات المتوقعة فى النصف الثانى من عام 2019، تطبيق رسوم حمائية على الواردات ليخلق بعض التوزان بين تكلفة المنتج المستورد والإنتاج المحلى.

أما بالنسبة للسوق العالمى، يتوقع استمرار أسعار الخامات فى التذبذب-صعوداً وهبوطاً-مما يعكس التغيرات فى العرض والطلب والمخزون إلا أنه يتوقع أن تحقق متوسطات أعلى من عام 2018 مدفوعة بارتفاع أسعار خام الحجديد من شركة فالى البرازيلية، ونتيجة لذلك يتوقع أن ترتفع تكلفة الإنتاج لمصانع الصلب فى العالم، ولكن أسعار البيع المتوقعة قد لا تعكس الزيادة فى التكلفة نتيجة ضعف الطلب وزيادة المعروض العالمى.

وتوقعت زيادة الاختلافات السعرية بين مناطق العالم المختلفة، حيث تكون أعلاها فى الدول التى فرضت رسوم حمائية مرتفعة على رأسهم أمريكا وأووربا وتنخفض فى الدول التى تطبق رسوم جمركية مخفضة مثل دول شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما توقع أن تطبق دول الخليج العربى رسوم حمائية استجابة لمطالب الصناعة المحلية فى ظل ضعف الطلب بها حيث تتوقف كثير من المشروعات وارتفاع كمية الواردا، مع توقع زيادة المنافسة السعرية بين تركيا والدول المصدرة الأخرى مثل أوكرانيا وروسيا والهند نتيجة وجود فائض تصديرى بعد غلق الأسواق الأوروبية فى ظل تطبيق رسوم حمائية بنسبة 25%.

وبالنسبة لمسطحات الصلب، توقعت شركة عز الدخيلة، زيادة احتياجات المشروعات القومية واعتمادها على المنتج المحلى بما يخلق طلباً إضافياً على اللفائف المدرفلة على الساخن، وزيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بمصانع مسطحات الصلب لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك حال تطبيق رسوم حمائية على واردات الصلب المسطح.

وبالنسبة للسوق العالمى، يتوقع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتئجة ارتفاع أسعار الخامات، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمى وأسعار البيع ولكن بمعدلات أقل من التى شهدتها الأسواق فى النصف الأول من 2018، ومن المتوقع أن تنتشر الإجراءات الحمائية فى دول أخرى من العالم غير دول أوروبا وأمريكا وكندا وتركيا.