طبيب الغلابة بالغربية لـ"اليوم السابع":سعر الكشف عندى 10جنيهات وسعيد بحياتى

الغربية: عادل ضرة - مصطفى عادل

أجرى اليوم السابع حوارا مع طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، كما يصفه الأهالى فى محافظة الغربية، حيث أن سعر "الفيزيتا" حتى الآن لم تزيد عن 10 جنيهات، وفى عيادة أخرى "5 جنيهات".

وقال طبيب الغلابة: "اسمى الدكتور محمد مشالى طبيب بشرى تخرجت من كلية طب القصر العينى عام 1967، وولدت بمركز إيتاى البارود، وتم تعيينى بالقطاع الريفى بمحافظة الغربية، لكونى مقيم وقتها بمدينة طنطا، وتنقلت بين الوحدات الريفية، وتم ترقيتى لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة، ثم مديرا لمركز طبى سعيد حتى بلغت السن القانونية للمعاش عام 2004".

ويتحدث "طبيب الغلابة" عن أسرار اهتمامه بالبسطاء: "نشأت فى أسرة شعبية وتعاطفت فيها مع الفقراء والمساكين، وبدأت حياتى من الصفر، وكافحت فى تربية أبنائى وأبناء شقيقى، وأعطانى الله أكثر مما تمنيت وسعيد بحياتى"، مؤكدًا على أنه اختار أن يكون وسط محدودى الدخل والفقراء فحالهم يبكى.

وسنوافيكم بالتفاصيل فى حوار خاص لطبيب الغلابة مع اليوم السابع..











































