طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

المنوفية – محمود شاكر

حاولت فتاة الانتحار احتجاجا على إجبار والدها لها بالزواج، وعلل والدها بأنها مريضة نفسية بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتبلغ قسم شبين الكوم، من المواطن "ع م م" 23 سنة، طالب ومقيم بشارع القرط شبين الكوم، بأنه أثناء سيره على كورنيش شبين الكوم بجوار كوبرى عمر أفندى فوجئ بوجود فتاة فى المياه تغرق، وعلى الفور قام بإنقاذها.

وبالمعاينة تبين أن الفتاة جارته وهى "ا ق خ" 17 سنة، مقيمة بالعزبة الغربية، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته تعانى من مرض نفسى وقامت بمحاولة الانتحار أكثر من مرة ويتم علاجها بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم، وبسؤال المذكورة أفادت أنه يوجد خلافات بينها وبين والدها بسبب محاولته إجبارها على الزواج، فقامت بفعل ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر 19 إدارى القسم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.