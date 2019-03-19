ضبط 5 عمال لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمسكن فى الشرقية

ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 5 عمال أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل عامل بناحية الإشارة دائرة قسم ثانى الزقازيق، وتم إحالته للنيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، للتحقيق معهم، برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، للتحقيق بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

والبداية كانت بورود معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام "إسماعيل م ال " 37 سنة، عامل ومقيم الإشارة دائرة قسم ثانى الزقازيق، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، وأستعان بـ5 عمال للتنقيب معهن فتم إخطار اللواء ناجح ذكى، مدير مباحث السياحة والآثار واللواء محمد الغول، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع اللواء محمد والى، مدير مباحث الشرقية، وتم مداهمة المنزل، وبعد إذن النيابة العامة، وتم ضبط العمال الخمسة، فيما لم يتم العثور على صاحب المنزل، وتم التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5168 جنح قسم ثانى الزقازيق.