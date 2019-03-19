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ضبط 4081 هاربًا من أحكام وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:15 ص
ضبط 4081 هاربًا من أحكام وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4081 هاربا من أحكام، منهم 2841 حكما فى غرامات، و 1076 حكما فى جنح الحبس الجزئى 128 حكما فى المستأنف، و29 حكما فى مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 159600 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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