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ضبط 13 جهاز محمول بحوزة راكب قادم من العمرة بمطار الأقصر الدولى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:54 ص
ضبط 13 جهاز محمول بحوزة راكب قادم من العمرة بمطار الأقصر الدولى مطار الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر بقيادة إبراهيم أحمد عبدالقادر مدير الوردية، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية القادمة من السعودية اشتبه حلمى وصفى مدير الحركة فى الراكب "ا. ج. ع"، والقادم من جده مستغلاً ركاب العمرة والتيسيرات المقدمه للركاب، وبالعرض على إبراهيم أحمد عبدالقادر مدير إدارة الوردية قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الإكس راى بمعرفة حبيب نبيل ومحمود حسين، وتحت إشراف محمد يونس مدير الإدارة تبين وجود أشياء معتمة، وتم تشكيل لجنة لتفتيش الراكب من محمود السمان رئيس قسم التعريفة وأشرف الطاهر وزين العابدين صالح ومحمد فوزى مأمورى الجمرك واسامة عبدالحليم رئيس قسم الأمن تحت إشراف سعيد رمضان مدير إدارة الأمن الجمركي.

وتبين وجود 13 تليفون محمول، وجهاز موزع ومنظم صوت مخفاة بين طيات الملابس، وقرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وحجز المضبوطات وطلب الراكب التصالح وسداد قيمه التعويض مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 


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