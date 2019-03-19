ضبط صاحب مخبز فى سوهاج لاستيلائه على طن و 900 كيلو دقيق مدعم

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة بكافة المراكز والأقسام، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط "هيثم م ا" 38 سنة، مدير مسئول مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج، لإستيلائه علي " 38 " شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز، وبيعها بالسوق السوداء بإجمالى طن و900 كيلو جرام.

كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 3 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 7 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 14 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و " 11 " قضية عدم وجود شهادة صحية، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.