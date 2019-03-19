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ضبط شخص بحوزته حشيش و5 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:39 ص
ضبط شخص بحوزته حشيش و5 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية مخدر الحشيش-أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية بحوزته 5 آلاف قرص مخدر، و250 جرام لمخدر الحشيش.
 
تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط " مصادف خ. ح" مقيم الجراولة- محافظة مطروح وبحوزته ( 5000 قرص مخدر "ترامادول"و طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام- مبلغ مالى).. وذلك حال تواجده بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر مستقلاً إحدى السيارات.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل عملية الترويج.
 

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