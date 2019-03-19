ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى منية سمنود بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قامت بحملة على محلات الأغذية بمنية سمنود مركز أجا، وتم سحب 12 عينة لتحليلها ،وتحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 95 كرتونة ايس كريم و40 كيس ايس كريم بعدد 1120 عبوة و11 جركن زيت اولين وزن الجركن20كجم بإجمالى مضبوطات 406 كجم وجميعها بدون بيانات بأحد مخازن الآيس كريم ومحل تعبئة وتوزيع مواد غذائية بناحيه منية سمنود مركز أجا.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على قيام قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته بشن حملات مكثفة ويومية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز وكل مايتعلق بسلامة الغذاء، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للإشتراطات الصحية والذين يزاولون نشاطهم بغير تراخيص.