video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى منية سمنود بالدقهلية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:48 ص
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى منية سمنود بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قامت بحملة على محلات الأغذية بمنية سمنود مركز أجا، وتم سحب 12 عينة لتحليلها ،وتحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات.

 

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 95 كرتونة ايس كريم و40 كيس ايس كريم بعدد 1120 عبوة و11 جركن زيت اولين وزن الجركن20كجم بإجمالى مضبوطات 406 كجم وجميعها بدون بيانات بأحد مخازن الآيس كريم ومحل تعبئة وتوزيع مواد غذائية بناحيه منية سمنود مركز أجا.

 

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على قيام قطاع الصحة بالمحافظة بمختلف إداراته بشن حملات مكثفة ويومية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمخابز وكل مايتعلق بسلامة الغذاء، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للإشتراطات الصحية والذين يزاولون نشاطهم بغير تراخيص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر اعترافات محمود نظمى قاتل طفليه بالدقهلية بعد إحالة أوراقه للمفتى

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

صحة الدقهلية

سلع مجهولة المصدر




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة