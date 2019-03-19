ضبط المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بقرية فى الشرقية

الشرقية –فتحية الديب

ألقي ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض علي خباز متهم بقتل زوجته وإشعال النيران في جثتها بقرية قطيفة العزيزية، وتم إحالته لنيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 سنة، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تبين أنهما متزوجين من 12 سنة، ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج أرسل أبنائه إلى والدته قبل أن يرتكب جريمته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهم الذي أعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.