صور.. وفد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يزور "اليوم السابع"

كتب عبد الحليم سالم - تصوير عمرو مصطفى

عقدت "اليوم السابع"، اليوم ندوة حول مستقبل الصادرات الزراعية، وأبرز التحديات التى تواجه القطاع وكيفية الارتقاء بحجم وقيمة الصادرات الزراعية المصرية وما قامت به الحكومة لتنمية الصادرات.

تحدث فى الندوة فيها كل من عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عضو مجلس النواب، والمهندس سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية "هيا" لتطوير المحاصيل البستانية، وطارق أبو بكر عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وبعد الندوة تفقد الوفد صالة تحرير اليوم السابع، وشرح لهم الزملاء كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى، وعصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى وشعبان هدية، مدير التحرير، والمشرف على قسم الاقتصاد، سير العمل فى صالة التحرير وكيفية نشر الأخبار، وتدفقها، وهو ما وقبل بإشادة من الضيوف.































































