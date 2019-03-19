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صور.. مفتى استراليا يترأس وفدا للعزاء فى شهداء نيوزيلاندا.. ويشيد بالتعاطف الشعبى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:46 م
صور.. مفتى استراليا يترأس وفدا للعزاء فى شهداء نيوزيلاندا.. ويشيد بالتعاطف الشعبى عزاء وفد الافتاء الاسترالية فى شهداء نيوزيلاندا
كتب - إسماعيل رفعت
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أدى العالم الأزهرى المصرى الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتى القارة الاسترالية، واجب العزاء على رأس وفد التقى أهالى شهداء مسجدى نيوزيلاندا وألقى كلمة تعزية.
 
والتقى الوفد الرسمى، بأسر الشهداء، بحضور شعبى للمسلمين وغير المسلمين وإقامة نصب تذكارى، حيث تأجلت الجنازة وتأبين الضحايا لحين الانتهاء من الترتيبات، وعقد لقاء بين مفتى استراليا والوفد المرافق له مع رئيسة وزراء نيوزيلاندا.
 
وأكد الوفد فى بيان له، أن اللقاء شهد حضور مستشارة نفسية لتخفيف الألم عن الضحايا، والتى أبدت تأثرا كبيرا، وأشاد برحابة وحفاوة وتعاون المسئولين النيوزيلانديين والشعب وغالبيتهم غير مسلمين، بداية من التسهيلات الهائلة التى شهدتها إجراءات الجمارك والمطار الرسمى، ورفض سائق التاكسى أخذ أجرة التوصيل، ومنح صاحب البيت الذى استأجره الوفد يوم زيادة للسكن دون أجر.
 
وأشاد الوفد بحالة التعاطف الشعبى مع الحادث وبذل الجميع سبل الراحة والتضامن لأسر الشهداء بشكل غير مسبوق فى أى حدث آخر والاهتمام الشعبى بالحدث وزيارات العزاء.
 
 
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الطفل الشهيد
الطفل الشهيد

إمام مسجد النور
إمام مسجد النور

مفتى استراليا
مفتى استراليا

والد الطفل الشهيد
والد الطفل الشهيد

 


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مفتى القارة الاسترالية

شهداء نيوزيلاندا

نصب تذكارى




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