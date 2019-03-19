صور.. طالبات بكفر الشيخ يحصلن على المركز الثانى فى معرض "أيسيف"

كفر الشيخ – محمد سليمان

حققت 4 طالبات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المعرض السنوى "أيسف" للعلوم والهندسة، "بمكتبة الإسكندرية بالإضافة لحصول عدد أخرى من الطلاب على جائزة التميز بالمعرض، بقيادة الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،وحضور الدكتور مصطفى الفقى، مدير متكتبة الإسكندرية،والدكتور يسرى الجمل،وزير التربية والتعليم الأسبق،وفتحية خيرى ،مدير عام التعليم الالكترونى بالوزارة، ونبيل يوسف، مدير إدارة التدريب بالوزارة،ومايك هركر الملحق الاعلامى والثقافى الأمريكى ،ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وعمرو منير ،رئيس قسم التدريب بالمركز ،وأحمد توفيق،منسق الايسيف،وهانى حمدان، منسق مساعد ايسف،وياسر المزين،عضو مجلس أمناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ،وأحمد العونى ،مدير مدرسة المتوفقين للعلوم والتكنولوجيا، والمعلمون بالمدرسة مدحت سليم،وحنان هيكل،وزيزى يعقوب.

قالت الهام خالد عطا الله ،بالصف الأول الثانوى، إنها سعيدة بفوزها وكانت تتمنى أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وليس على المركز الثانى، ويكفى أنها حققت حلمها فى أول مشاركة لها فى معرض أيسيف، مؤكدة أن ةكانت تجرى التجارب منذ أن كانت بيالصف السادس الإبتدائى وكان عمرها 11 سنة، وتمكنت مع زميله لها من التوصل لجهاز يرسل ذبذبات فوق صوتيه ،تؤثر على الحيوانات المفترة فلا تقترب من الإنسان، وهذا الإختراع يصلح للمناطق الحدودية خاصة للمعسكرات التى يقطن بها الجنود، فذلك الجهاز، يحميهم من الحيوانات المفترسة سواء الكلاب أوالنمور أو الأسود فلايمكن أن تهاجم أو تقترب من الموقع.

وأضافت رضوى وحيد بالصف الثانى الثانوى ،ل" اليوم السابع "، اختراعها عبارة معالجة مياه الصرف الصحى، وجعلها صالحه للزراعة، بالإضافة لترشيد المياه من خلال التحكم فى كمية المياه التى تروى بها الأرض، والجهاز يحول مياه الصرف الصحى لمياه صالحه للشرب، مشيرة إلى أنها سعيده بالفوز بالمركز الثانى وكانت تتمنى الفوز بالمركز الأول، برغم أنها استغرقت من الإنتهاء من اختراعها خلال 6 شهور فقط.

وقالت أيه الله ايهاب مجدى، بالصف الثانى الثانوى ،اختراعها بالمشاركة مع زميلتها، وروان أشرف ،عن معالجة " طاعون العصر الفشل الكبدى " فقد حصلت على جائزة الاختراع الأفضل على مستوى معرض أيسيف للعلوم والهندسة، مؤكدة أنها تشعر بالفخر، لحصولها على الجائزة، مشيرة إلى أن اختراعها يعالج التمشيع الكبدى باستخدام 7 مواد فى علاجه.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة الرتبية والتعليم بكفر الشيخ،حصلت الطالبتان سلمى عبد السلام ،ورضوى وحيد الطالبتان بمدرسه المتفوقين على المركز الثانى على مستوى الجمهوريه بمشروعhybrid system، "النظام الهجينى "،وحصلت الطالبة الهام خالد عطا الله ،والطالب محمد وليد كمال بمدرسه المتفوقين على المركز الثانى على مستوى الجمهورية لمشروع.urtla critical care، "العناية المركزة للموجات فوق الصوتية"،كما حصل الطلاب رحاب يحيى، روان أشرف بكر ،وأية إيهاب مهدى بمدرسه المتفوقين على جوائز خاصه من مؤسسة asm لعلوم المواد.

وأضافت وكيل الوزارة، دائماً طلاب محافظة كفر الشيخ يحصلون على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، نظراً لتميز مخترعاتهم التى تعمل على علاج المشكلات المتعددة فى العديد من المجالات، منها المجال الطبى ووضع حلول للمشكلات الزراعية، والبيئة.