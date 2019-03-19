video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. المحرصاوى يفتتح معرضًا خيريًا بالمجان خدمة لطالبات جامعة الأزهر

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:32 م
صور.. المحرصاوى يفتتح معرضًا خيريًا بالمجان خدمة لطالبات جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر خلال افتتاح المعرض الخيرى
كتب لؤى على
إضافة تعليق
حضرالدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر،  يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس كلية طب البنات بمقر الكلية داخل الحرم الجامعى بمدينة نصر.
 
وثمن رئيس الجامعة الجهد المشهود الذى تقوم به إدارة الكلية بقيادة الدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
كما أشاد فضيلته بالنهضة التى تشهدها الكلية على كافة المستويات، والتي على اثرها تمكنت الكلية من الحصول على شهادة الجودة والاعتماد، وكانت أول كلية يتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عام 2014 م. داعيا المولى عز وجل لكلية طب البنات بالتوفيق خاصة وأنها على أعتاب تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
 
وفى هذا الإطار، كرم رئيس الجامعة عدد من أساتذة الكلية الذين اسهموا بشكل كبير فى النهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية والارتقاء برسالة الكلية على المستوى البحثي والمجتمعى.
 
وعلى هامش الزيارة دشن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، معرضا خيريا  لطالبات الكلية بالمجان خدمة للطالبات  جدير بالذكر أن هذا المعرض الخيرى يعد الثالث الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة الطلاب والطالبات بمختلف كليات جامعة الأزهر.
 
WhatsApp Image 2019-03-19 at 6.18.38 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-19 at 6.19.34 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-19 at 6.19.38 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-19 at 6.19.39 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-19 at 6.21.03 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرصد الأزهر: الإرهاب اليمينى خطر داهم يهدد الغرب

"خطة البرلمان" تطالب الأزهر ببرنامج لتجديد الخطاب الدينى بمخصصات مالية واضحة

مشروع تخرج بكلية الإعلام يوثق جهود منظمة خريجى الأزهر في أفريقيا

جامعة الازهر

رئيس جامعة الازهر

الازهر




لا تفوتك
تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

صور..مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم بالجيزة

صور..مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم بالجيزة

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة