صور.. المحرصاوى يفتتح معرضًا خيريًا بالمجان خدمة لطالبات جامعة الأزهر

كتب لؤى على

حضرالدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس كلية طب البنات بمقر الكلية داخل الحرم الجامعى بمدينة نصر.

وثمن رئيس الجامعة الجهد المشهود الذى تقوم به إدارة الكلية بقيادة الدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

كما أشاد فضيلته بالنهضة التى تشهدها الكلية على كافة المستويات، والتي على اثرها تمكنت الكلية من الحصول على شهادة الجودة والاعتماد، وكانت أول كلية يتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عام 2014 م. داعيا المولى عز وجل لكلية طب البنات بالتوفيق خاصة وأنها على أعتاب تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وفى هذا الإطار، كرم رئيس الجامعة عدد من أساتذة الكلية الذين اسهموا بشكل كبير فى النهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية والارتقاء برسالة الكلية على المستوى البحثي والمجتمعى.

وعلى هامش الزيارة دشن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، معرضا خيريا لطالبات الكلية بالمجان خدمة للطالبات جدير بالذكر أن هذا المعرض الخيرى يعد الثالث الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة الطلاب والطالبات بمختلف كليات جامعة الأزهر.