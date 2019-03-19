صور.. السويس ترفع درجة الاستعداد لأمم أفريقية.. وإقامة معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة

السويس – السيد فلاح

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة السويس جلسته اليوم برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد واللواء حسن ترك، مساعد مدير الأمن والقيادات التنفيذية ومديرى المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية وأعضاء المجلس التنفيذي.

وفى اللقاء قدم محافظ السويس الشكر لعدد من المديريات لتحسن الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين، مطالبًا الجميع بتكثيف الأعمال وإنهاء المشروعات التى تمس حياة المواطن، مكلفًا هيئة الطرق والكبارى بعمل جدول زمنى لإنهاء أعمال تطوير ورصف طريق السخنة ورفع التراكمات الترابية من الجزيرة الوسطى وعمل أرصفة على طول الطريق.

وأكد محافظ السويس، على سعيد محمد، مدير مديرية الشباب والرياضة بسرعة إنهاء أعمال تطوير حمام السباحة ومداخل إستاد السويس وتجميل المنطقة أمام المديرية والمدينة الرياضية.

وكلف "صقر" كلًا من شرطة المرافق وإدارة المرور بالتواجد المستمر بشارع النمسا بحى السويس ورفع جميع الإشغالات فورا، وتنفيذ قرار إغلاق الشارع أمام السيارات وعمل محاضر لمن يخالف ذلك.

كلف المحافظ مدير عام السياحة محمد جودة، سرعة عمل خطة للمرور على الفنادق والقرى السياحية استعداد لاستقبال إحدى المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى يونيو 2019.

وفى الاجتماع أكد عماد زين العابدين، مدير عام التموين أن السلع التموينية متوفرة بالسويس، مؤكدًا على أن الحملات التموينية مستمرة يوميا على الأسواق لضبط الأسعار.

وأكدت الدكتورة عزيزة عثمان، مدير عام الطب البيطرى، أن شادر بيع اللحوم مستمر بالقطاع الريفى، وطالب المحافظ بزيادة عدد الشوادر بجميع الأحياء مع بداية شهر رمضان والبيع بالأسعار المخفضة.

وكلف محافظ السويس، وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحملات القومية "حملة 100 مليون صحة وحملة نور الحياة والحملات الأخري".

وأكد "صقر" على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بنطاق كل حى والتعاون مع فريق الطوارئ بجهاز النظافة برفع المخلفات والتراكمات من الشوارع وأعمال الكنس للأتربة المنتشرة أسفل الأرصفة.

وأكد "صقر" على مديرى المديريات والهيئات وجميع المصالح الحكومية سرعة رفع كفاءة ونظافة جميع المبانى والمنشات الحكومية.

وفى الاجتماع وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحة 75 ألف متر مربع بنطاق حى عتاقة لإقامة مدفن صحى للمخلفات غير الخطرة وكذلك إقامة مصنع تدوير للمخلفات.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بنطاق حى عتاقة لإقامة مسجد الجامع بمسطح 11000 متر مربع لإقامة مسجد الجامع ويشمل دار مناسبات كبيرة وأخرى صغيرة واستراحة كبار زوار ومصلى سيدات.

ووافق المجلس التنفيذى على نقل منطقة تجار الخردة بمنطقة عرب المعمل بحى عتاقة خارج الكتلة السكنية إلى أرض بديلة على طريق "السويس- الإسماعيلية" كأشغال مؤقت أسوة بتجار الخردة بمنطقة السحاب الذين تم نقلهم لطريق السويس الإسماعيلية.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة السويس على طلب مديرية الإسكان بشان أصدار قرارات تخصيص لأراضى خدمات لإقامة مسجد ووحدات صحية وإسعاف ومطافى ومدارس وخدمات أخرى بمدينة الدكتور أحمد زويل للإسكان الاجتماعي.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة السويس برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على فتح باب التنازلات للأراضى بمدينة السلام 1 بحى فيصل والسلام 2 بحى عتاقة.

وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء عبد المجيد صقر، على مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية المصرية بالسويس لإقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ السويس، على أن السويس تعمل على قدم وساق استعدادًا لاستقبال الحدث الرياضى الكبير واستضافة إحدى المجموعات بكاس الأمم الأفريقية فى يونيو المقبل.