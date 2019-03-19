صور.. افتتاح نموذج زراعة الأسطح بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

دعت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى الاتجاه نحو الاستفادة من أسطح المنازل، وجميع المساحات الفارغة المتاحة لعمل مزارع صغيرة لتلبية احتياجات الأسرة من المحاصيل الزراعية المختلفة كالفاكهة والخضروات والأعشاب، مشيرة ان إدارة الجامعة تحرص تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، إلى القيام بدورها المجتمعي والبيئي المنوط بها للتخفيف من المشاكل البيئية والصحية من خلال تشجيع كافة أفراد المجتمع على العودة للطبيعة، وتحسين البيئة من خلال زراعة النباتات المثمرة المختلفة بطريقة آمنة وطبيعية، والتي تبعث الطاقة الإيجابية على البيئة المحيطة .

جاء ذلك، خلال الافتتاح الرسمي لنموذج مشروع زراعة الأسطح بالنباتات المثمرة والخضراوات وذلك بأسطح كلية الزراعة ، والذي نفذته الإدارة العامة للمشروعات البيئة بالتعاون مع كلية الزراعة، وذلك بحضور الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، والدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة للشئون البيئية والزراعية، والأستاذة سميرة مخلوف مدير عام المشروعات البيئية.

وأضافت الدكتورة مها كامل أن إدارة الجامعة، لا تألوا جهداً في دعم المشروعات الصغيرة والأفكار الجديدة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ، كما دعت عمداء جميع الكليات إلى نشر فكرة زراعة الأسطح في المباني والكليات المختلفة بالحرم الجامعي مما يسهم فى خلق جواً صحياً وبيئة نظيفة .

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور فاروق عبد القوى، أن تلك التجربة جاءت كأحد توصيات ندوة " مزرعتي في بيتى "، والتي عقدتها المحافظة بالتعاون مع الجامعة، حيث تولت الجامعة تنفيذ تلك التجربة من خلال تصميم عدداً من النماذج وزراعتها، وذلك بمشاركة طلاب كلية الزراعة، كاشفاً ان التجربة أسهمت فى تعليم الطلاب كيفية زراعة الأسطح بالطرق الصحيحة، ونقل الفكرة داخل البيئة المحيطة بهم .

وحول النماذج المزروعة أشارت الأستاذة سميرة مخلوف انها تضمنت الكرنب ، الخس ، البقدونس ، البصل ، الطماطم ، التوت ، الفراولة ، الرمان ،مضيفة أن زراعة الأسطح تعد من المشروعات السهلة قليلة التكلفة، والتي تسد حاجة الأفراد من المنتجات الزراعية إلى جانب استغلالها كمشروعات تدر دخل على الأسر .