صور.. اختيار 338 حاجا بينهم 35 من كبار السن فى قرعة الحج بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء مجدي عامر مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج القرعة من أبناء المحافظة لعام 2019 ، والتي تم تنظيمها تحت إشراف وزارة الداخلية، بمسرح المحافظة ، بحضور اللواء عبدالمجيد مصطفي مساعد المدير للشئون المالية والإدارية .

وأسفرت القرعة العلنية، عن اختيار 338 حاجا ومرافقيهم من إجمالي 1887 حاجا تقدموا للقرعة، منهم 35 حاجا من كبار السن و303 حاجا من باقي الفئات.

أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه لمن تم اختياره من خلال القرعة للحجاج، وقال إن اختيار حجاج القرعة اتسم بالشفافية والنزاهة، حيت تم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي دون أى تدخلات، متمنيًا لهم حج مبرور وذنب مغفور.

ونقل مدير الأمن تحيات وزير الداخلية، معربا عن أمنياته القلبية للذين لم يحالفهم الحظ، بأن يوفقهم الله في المرات القادمة، فالفرص الكثيرة قادمة والله يختار من يريد لزيارة بيته الحرام، لافتا قيام وزارة الداخلية بتسهيل كافة الإجراءات للفائزين من الآن وحتى السفر.