video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أكثر من 1000 قتيل بسبب إعصار إيداى بزيمبابوى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:08 ص
صور.. أكثر من 1000 قتيل بسبب إعصار إيداى بزيمبابوى فيضانات زيمبابوى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس موزامبيق فيليب نيوسى أمس الإثنين إن عدد قتلى الإعصار إيداى والفيضانات التى وقعت فى الآونة الأخيرة فى زيمبابوى قد يتجاوز ألف شخص ليرفع بذلك بشكل كبير العدد المحتمل للقتلى بالمقارنة مع الأرقام الحالية.

وتأكد حتى الآن مقتل 85 شخصا فى موزامبيق نتيجة لِلإعصار إيداى الذى خلف قتلى ودمارا كبيرا فى أنحاء زيمبابوى ومالاوى بعد إغراق مناطق واسعة من الأراضى بالمياه وتدمير طرق وقطع الاتصالات.

وقال نيوسى فى راديو موزامبيق إنه قام بجولة بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة التى شهدت فيضان مياه نهرين ،وقال إن قرى اختفت وشاهد جثثا تطفو على سطح الماء.

وأضاف أن "كل شيء يشير إلى أن بإمكاننا تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة".

وقتل الإعصار أيضا 98 شخصا بالإضافة إلى أكثر من 200 مفقود فى زيمبابوى حسبما قالت الحكومة أمس الإثنين فى حين بلغ عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات فى مالاوى 56 شخصا حتى الآن. ولم تعلن السلطات أرقاما جديدة عقب وصول الإعصار إلى البلاد.

زيمبابوى
 
 
زيمبابوى (1)
 
 
زيمبابوى (2)
 
 
زيمبابوى (3)
 
 
زيمبابوى (4)
 
 
زيمبابوى (5)
 
 
زيمبابوى (6)
 
 
زيمبابوى (7)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداى" فى زيمبابوى لـ 89 قتيلا

ارتفاع عدد قتلى إعصار إيداى فى زيمبابوى إلى 64

مصرع 31 شخصا وفقدان 70 آخرين جراء إعصار إيداى شرقى زيمبابوى

زيمبابوى

فيضانات

إعصار

كوارث




لا تفوتك
فان دايك: كل أندية الدوري الإنجليزي تتمنى وجود محمد صلاح معها

فان دايك: كل أندية الدوري الإنجليزي تتمنى وجود محمد صلاح معها

ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور

ننشر تفاصيل العقد المؤقت للمعلمين.. يحصل على 1120 جنيها مكافآة شهرية.. صور

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية

فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة