صور.. أكثر من 1000 قتيل بسبب إعصار إيداى بزيمبابوى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قال رئيس موزامبيق فيليب نيوسى أمس الإثنين إن عدد قتلى الإعصار إيداى والفيضانات التى وقعت فى الآونة الأخيرة فى زيمبابوى قد يتجاوز ألف شخص ليرفع بذلك بشكل كبير العدد المحتمل للقتلى بالمقارنة مع الأرقام الحالية.

وتأكد حتى الآن مقتل 85 شخصا فى موزامبيق نتيجة لِلإعصار إيداى الذى خلف قتلى ودمارا كبيرا فى أنحاء زيمبابوى ومالاوى بعد إغراق مناطق واسعة من الأراضى بالمياه وتدمير طرق وقطع الاتصالات.

وقال نيوسى فى راديو موزامبيق إنه قام بجولة بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة التى شهدت فيضان مياه نهرين ،وقال إن قرى اختفت وشاهد جثثا تطفو على سطح الماء.

وأضاف أن "كل شيء يشير إلى أن بإمكاننا تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة".

وقتل الإعصار أيضا 98 شخصا بالإضافة إلى أكثر من 200 مفقود فى زيمبابوى حسبما قالت الحكومة أمس الإثنين فى حين بلغ عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات فى مالاوى 56 شخصا حتى الآن. ولم تعلن السلطات أرقاما جديدة عقب وصول الإعصار إلى البلاد.