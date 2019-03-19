وذكرت صحيفة "هيرالد" الأوسع انتشارا فى نيوزيلندا، أن ضابطى الشرطة اللذين قبضا على تارنت كانا وقت الاعتداء يخضعان لتدريب على كيفية التعامل مع المجرمين المسلحين.

ووجهت محكمة فى نيوزلندا إلى تارنت البالغ 28 عاما تهمة القتل على خلفية المذبحة المروعة فى مسجدى النور ولينوود فى كرايستشيرش التى أصيب فيها نحو 40 آخرين.

وقالت الصحيفة إن الضابطين اللذين وافقت على عدم نشر اسميهما، وصلا إلى المدينة للمشاركة فى دورة تدريبية على كيفية التعامل مع مجرمين خلال وقوع حوادث مسلحة داخل طابق غير مستخدم فى أحد مستشفيات المدينة.

وأثناء التدريب، تلقى الاثنان، اللذان يعملان فى بلدتين صغيرتين خارج المدينة، بلاغا بشأن وجود مسلح يطلق النار فى المدينة.