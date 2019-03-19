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صحيفة إسبانية: إرهابى "ريبول" كان خائفا من الموت واستمع لخطب "كشك" حول الجنة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:30 ص
صحيفة إسبانية: إرهابى "ريبول" كان خائفا من الموت واستمع لخطب "كشك" حول الجنة برشلونة هجمات
كتبت: فاطمة شوقى
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قبل أيام من الهجمات التى وقعت فى برشلونة وكامبريلز، التى وقعت 2017، أمضى ارهابى "ريبول" إدريس أوكابير عدة ساعات فى سماع خطب الإمام المصرى "عبد الحميد كشك" حول الجنة وكيفية مواجهة الموت، وكان سيتوقف عن العمل الإرهابى ولكن فى النهاية تراجع، ونفذ الهجوم على برشلونة.

ووفقا لصحيفة "بوث بوبولى" الإسبانية فقال موسى شقيق أوكابير، إنه كان خائفا للغاية من تنفيذ العملية الارهابية التى وقعت فى برشلونة، وكان يقضى ساعات لاستماع مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب للشيخ عبد الحميد كشك،وأكدت التحقيقات من ذلك.

ووفقا لخبراء فإن ما فعله ارهابى ريبول دليل على وجود احتمال بأن المتطرفين من الممكن أن يعيدوا التفكير فى مشاركتهم فى أى هجمات ارهابية، إلا أن مرؤوسيهم من قادة التنظيمات الإرهابية يدفعونهم للاستمرار فى الأعمال الإجرامية.

ويبلغ إدريس أوكابير من العمر 28 عاما،ويقطن فى بلدة ريبول، التى تبعد عن مدينة برشلونة نحو 50 ميلا، وأوكابير ولد في بلدة صغيرة بجبال الأطلس بالمغرب، وبعدها انتقل للعيش فى إسبانيا بإقامة قانونية، وسبق له أن قضى عقوبة حبسية فى سجن فيجيريس الإسبانى عام 2012.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أوكابير وصل إلى برشلونة يوم 13 أغسطس 2017 قادما إليها من المغرب، مشيرة إلى أنه قضى هذا العام بعض الأيام فى العاصمة مدريد.


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