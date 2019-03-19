صحة الأقصر: اليوم بدء الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ ابتدائى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات الحملة القومية للقضاء علي الديدان المعوية لكافة تلاميذ المرحلة الإبتدائية بمختلف أنحاء مدن المحافظة، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تبدأ أعمالها من اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019 والتى من المقرر أن تستمر أعمالها لمدة عشرة أيام عن المرحلة الابتدائية تحت شعار "أو لأدنا أمانة نحميهم ونحافظ عليهم" للكشف على طلاب المدارس.