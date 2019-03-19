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شقيق عشيقة مؤسس أمازون حصل على 200 ألف دولار لتسريب رسائلهما

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:33 م
شقيق عشيقة مؤسس أمازون حصل على 200 ألف دولار لتسريب رسائلهما أمازون
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن شقيق عشيقة جيف بيزوس، مؤسس ورئيس أمازون، قد حصل على 200 ألف دولار مقابل تسريب الرسائل النصية المتبادلة بين العاشقين، من جانب مجلة ناشيونال إنكوارير التى قامت بنشر الرسائل فى يناير الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن مايكل سانشيز، شقيق صديقة بيزوس لورين سانشيز قد قدم الرسائل الحميمية لشركة أمريكان ميديا، بعد أشهر من التكهنات حول الكيفية التى حصلت بها المجلة على هذه التفاصيل التى كان الكشف عنها سببا فى طلاق أغنى رجل فى العالم.

 

 وبحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز، فإن النتائج التى توصلت إليها صحيفة "وول ستريت جورنال" تتوافق مع تلك التى توصل إليها محققون عملوا لصالح بيزوس فى أوائل فبراير. حيث وجد هؤلاء المحققون إن مايكل سانشيز قد سرب نص الرسائل لإنكوارير، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى حصوله على مقابل مادى لذلك.

 

وكانت شركة أمريكان ميديا قد رفضت الكشف عن مصدر الرسائل النصية من قبل، إلا أن محاميا يعمل لصالح الشركة ألمح بقوة إلى دور سانشيز فى مقابلة  الشهر الماضى مع قناة  ABC.

 

وكان بيزوس قد اتهم صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" الأمريكية بالابتزاز، بعدما هددت بنشر صورة حميمية له ما لم يتراجع عن التحقيق الذى يجريه حول تسريب صحيفة التابلويد لرسائله لعشيقته، والتى تسببت فى طلاقه من زوجته بعد زواج دام 25 عاما.

 

 


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جيف بيزوس

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