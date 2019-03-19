شرطة نيوزيلندا تعلن انتهاء تشريح جثامين ضحايا الهجوم على المسجدين

ولنجتون(أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال تشريح جثامين ضحايا الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" وتسليم عدد منها إلى ذويهم.

وأوضحت الشرطة أنه تم التعرف رسميا على هوية 12 شخصا من بين 50 قتيلا سقطوا فى الهجوم ، وتم تسليم 6 منها إلى عائلاتهم وأن أهم أولوياتها هو القيام بالأمر على الوجه الصحيح وتفادى وقوع أخطاء، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندرا أرديرن قد أعربت عن أملها فى أن تتمكن السلطات من تسليم جميع الجثامين بحلول الغد ، فيما تعمل الشرطة مع السلطات الطبية لإتمام الأمر.

يشار إلى أن الهجوم الذى وقع الجمعة الماضية أسفر عن قتل 50 شخصا وإصابة 42 آخرين، فيما أعلنت الحكومة عقبه عزمها إدخال تعديلات على قوانين الأسلحة فى البلاد للحد من الهجمات المماثلة.