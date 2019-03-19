شاهد فى دقيقة.. كيف تستخرج رخصة قيادة دولية للمسافرين

توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:
- تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية
- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المعد لذلك
- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت التقديم
- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول
مستندات مطلوبة لإصدار الرخصة الدولية
- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع
- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة
- جواز سفر سارى لطالب التراخيص
- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية
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