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شاهد فى دقيقة.. كيف تستخرج رخصة قيادة دولية للمسافرين

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. كيف تستخرج رخصة قيادة دولية للمسافرين استخراج رخصة قيادة دولية - صورة أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:   

 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية

- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المعد لذلك

- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت التقديم

- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول

مستندات مطلوبة لإصدار الرخصة الدولية

- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع

- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة

- جواز سفر سارى لطالب التراخيص

- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية


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رخصة القيادة الدولية

الأوراق استخراج رخصة قيادة دولية

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