شاهد فى دقيقة.. كيف تستخرج رخصة قيادة دولية للمسافرين

كتب ـ عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:

- تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية

- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المعد لذلك

- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت التقديم

- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول

مستندات مطلوبة لإصدار الرخصة الدولية

- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع

- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة

- جواز سفر سارى لطالب التراخيص

- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية