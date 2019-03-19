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الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:22 م
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سقوط عاطل بحوزته 5000 قرص مخدر في الإسكندرية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:42 م
سقوط عاطل بحوزته 5000 قرص مخدر في الإسكندرية اقاراص مخدرة - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من القبض على عاطل أثناء استقلاله سيارة بمنطقة سيدى جابر، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 5 آلاف قرص مخدر وطربة لمخدر الحشيش.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة.
 
وتبين من الفحص، أنه مع مرور المدعو "مصادف.خ.ح" 40 عاما، مقيم الجراولة بمحافظة مطروح، بطريق قنال المحمودية بمنطقة سيدى جابر، مستقلاً إحدى السيارات، جرى ضبطه وبحوزته 5000 قرص مخدر "ترامادول"، وطربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى.
 
اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل عملية الترويج، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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