سقوط عاطل بحوزته كميات من "الاستروكس" قبل ترويج فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل في قبضة ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس بمنطقة صفط اللبن، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة إلى اتجار عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم بعد رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس تحتوى على مخدر الأستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.