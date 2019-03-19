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سفير البحرين فى مصر يقيم حفل استقبال للسفير العراقى الجديد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:24 م
سفير البحرين فى مصر يقيم حفل استقبال للسفير العراقى الجديد حفل استقبال للسفير العراقى الجديد
كتب مصطفى عنبر
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أقام الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال على شرف السفير أحمد نايف رشيد الدليمي، بمناسبة توليه مهام عمله سفيرا لجمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
 
وبارك الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، للسفير أحمد نايف الدليمي ، على ثقة بلاده بتعيينه سفيرا لجمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، متمنيا له التوفيق في مهمته، وتعزيز دور بلاده في ترسيخ العمل العربي المشترك.
 
وقدم السفير العراقي أحمد نايف الدليمي، شكره لسفير مملكة البحرين في القاهرة على حفاوة الاستقبال في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة.

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البحرين

مصر

أحمد نايف رشيد الدليمي




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