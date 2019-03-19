سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-3-2019

كتبت أمنية جلال

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك والمصارف اليوم الثلاثاء 19-3-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 17.28جنيه للشراء، 17.38 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

بينما اختلف سعره قليلا فى تعاملات البنك العقارى المصرى، بالغاً 17.29 جنيه للشراء، 17.39 جنيه للبيع، أما السعر فى بنك أبو ظبى الإسلامى، فسجل 17.28 جنيه للشراء، 17.38 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.4 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.27جنيه للشراء

17.37جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.29 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع