سحر نصر: اهتمام عمانى للاستثمار بمصر فى مجال الصناعات الغذائية

كتب عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عبد السلام المرشدى، الرئيس التنفيذى لصندوق الاحتياطى بسلطنة عمان، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية والمنعقدة فى العاصمة العمانية "مسقط"، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سلطنة عمان، خاصة الاستثمارات والمشروعات المشتركة فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وتوفير ما يحتاجه المستثمر المحلى والاجنبى، وتوفير البنية التحتية من الطاقة والمياه والكهرباء والطرق، وتحديث الأطر التشريعية المناسبة للاستثمار من خلال إقرار القوانين الجاذبة وتوفير حوافز للمستثمرين.

وعرضت الوزيرة، مزايا وحوافز قانون الاستثمار فى مصر و الميزة التنافسية للاستثمار بها، وما تتضمنه خريطة مصر الاستثمارية من فرص استثمارية فى قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وأكد عبد السلام المرشدى، رغبة سلطنة عمان فى زيادة استثماراتها فى مصر، حيث يتم دراسة حاليا الاستثمار فى قطاعات السياحة والصناعة خاصة الصناعات الغذائية والادوية، مشيرا إلى أن وفد من الصندوق سيزور مصر قريبا لبحث الاستثمار فى مشروعات مشتركة، حيث أن السوق المصرى يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، وصندوق الاحتياطى العمانى يتطلع إلى الحصول على أى فرصة فى هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة القوية بين الدولتين الشقيقتين يجعلان مصر من أهم الدول التى يتطلع إلى الاستثمار فيها.

وذكر أن من اهداف الصندوق هو تعظيم عوائد الاستثمار وتوجيهه بشكل استراتيجى ضمن نطاق زمنى طويل الأمد، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية، موضحا أن الصندوق يستثمر فى نحو 25 دولة حول العالم.

وأعربت الوزيرة، عن ترحيب مصر بالاستثمارات العمانية، مشيرة إلى وجود فرص متنوعة فى السوق المصرى وفى المجالات التى تحظى باهتمام الجانب العماني، مؤكدة استعداد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذه الزيارة، بما يساهم فى ضخ استثمارات عمانية جديدة فى السوق المصري.