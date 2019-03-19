سامح شكرى يرأس وفد مصر بأعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية العمانية المشتركة

كتب : أحمد جمعة

خلال زيارة سامح شُكرى وزير الخارجية إلى مسقط، وعقب مُباحثاته مع أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُمانى لشؤون العلاقات والتعاون الدولى والممثل الخاص للسُلطان قابوس، واللقاء مع يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية العُمانى، انعقدت أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وبمشاركة الوفدين الموسعين اللذين يُمثلا العديد من القطاعات الحكومية، حيث تباحث الطرفان حول الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسُبل تطويرها.

وقد أعقب ذلك التوقيع على عدد من الاتفاقات على النحو التالي:

·مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بسلطنة عُمان ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.

·برنامج تنفيذي بين وزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عُمان ووزارة البيئة بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019 – 2020م).

·برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019 – 2021م).

·برنامج تنفيذي بين وزارة القوى العاملة بسلطنة عُمان ووزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019 – 2020م).

·برنامج تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.





وتم التوقيع بالأحرف الأولى خلال اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى كبار المسئولين أمس الاثنين على اتفاقية منع الازدواج الضريبى، والتي يُتوقع أن تُساهم فى تشجيع حركة التبادل الاستثمارى بين الدولتين؛ كما تم خلال أعمال اللجنة الإعلان عن تفعيل مجلس الأعمال المصري العُمانى، وذلك عقب انتهاء الجانب العُمانى من تشكيل أعضائه داخل المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري في أعمال اللجنة المُشتركة قد تضمّن ممثلي 21 جهة حكومية، بالإضافة إلى السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

واختتم الوزير سامح شكرى أعمال اللجنة المشتركة بدعوة الجانب العُماني لعقد أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة في القاهرة عام 2020.