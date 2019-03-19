زوجة شاه إيران السابق تهنئ الإيرانيين بأعياد النوروز

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

هنأت أرملة شاه إيران السابق الشاهبانو فرح ديبا الإيرانيين بعيد النوروز أو رأس السنة الشمسية الإيرانية التى ستبدأ 21 مارس المقبل، مؤكدة على أن الإيرانيون سوف يحتفلون بنوروز الحرية فى المستقبل القريب.

وفى رسالة نشرتها الشاهبانو على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أعربت عن أملها فى أن تتحول بلادها السنوات المقبلة مهدا للصداقة والأخوة والمصالحة والمساواة لكافة الإيرانيين كما كانت فى سابق عهدها.

ويستقبل الإيرانيون العام الجديد فى 21 مارس، أو "عيد النوروز" وهى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية وتحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

وفى عام 2009 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الاحتفال فى قائمتها للتراث العالمى واعتبرته العيد الأقدم فى العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2010 قرارا أعلن فيه يوم 21 مارس يوم نوروز، يحتفل به كل عام، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال به عبر تقديم رقصات ومراسم خاصة.

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التى تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين، ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة النقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد، ويحافظ الإيرانيون على هذه التقاليد منذ القدم.