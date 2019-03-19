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رويترز تنشر صورا من معاهدة كامب ديفيد احتفالا بذكرى تحرير طابا الـ30

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:36 ص
رويترز تنشر صورا من معاهدة كامب ديفيد احتفالا بذكرى تحرير طابا الـ30 صورة تذكارية من كواليس معاهدة كامب ديفيد
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نشرت وكالة رويترز للأنباء بعض الصور لكواليس من معاهدة كامب ديفيد، والتى تم من خلالها تحرير كامل الأراضى المصرية من الاحتلال الإسرائيلى، وأظهرت هذه الصورالرئيس الراحل أنور السادات بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحيم بيجن ،والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.

وتمكنت مصر بفضل الحنكة لقيادتها السياسية من تحرير طابا من الاحتلال الاسرائيلي بالطرق القانونية ، وتم رفع العلم المصرى عليها في 19 مارس عام 1989 ،والذى يعتبر أحد الإنجازات التى حققتها مصر ببراعة وتفان وخبرة قانونية وسياسية فريدة وصبر ومثابرة واصرار.

الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن
الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكى الأسبق كارتر ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق بيجن

 

يذكر أن ،قررت إسرائيل إتمام انسحابها النهائى من سيناء فى 25 أبريل 1982 طبقاً لما كان متفقا عليه فى اتفاقية كامب ديفيد، لكنها أعلنت أنها سوف تستثنى منطقة طابا الواقعة على رأس خليج العقبة من الإنسحاب بدعوى أن علامة الحدود التى توضح موقع طابا (المعروفة بإسم العلامة 91) غير واضحة المعالم وغير موجودة داخل الأراضى المصرية.

واتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها فى 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن بعد 12 يوما من المفاوضات فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى فى ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.

الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكى
الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكى

 

الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكى جيمى كارتر
الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكى جيمى كارتر بمنتجع كامب ديفيد الرئاسى بولاية ميريلاند

 

الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيى مناحم بيجن على هامش معاهدة كامب ديفيد
الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن على هامش معاهدة كامب ديفيد

 

الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيى مناحم بيجن فى الكونجرس الأمريكى
الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيى مناحم بيجن فى الكونجرس الأمريكى

 

الرئيس الراحل أنور السادات وقرينته جيهان السادات بصحبة جيمى كارتر وزوجته ورئيس الوزراء الإسرائيلى بيجن وقرينته
الرئيس الراحل أنور السادات وقرينته جيهان السادات بصحبة الرئيس الأمريكى الأسبق كارتر وزوجته ورئيس الوزراء الإسرائيلى بيجن وقرينته

 

توقيع معاهدة كامب ديفيد
توقيع معاهدة كامب ديفيد

 

جانب من توقيع معاهدة كامب ديفيد
جانب من توقيع معاهدة كامب ديفيد

 


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